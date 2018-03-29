Властям Подмосковья и Москвы необходимо решать общие проблемы совместно

«Мы дружим с Москвой, мы в партнерстве по самым разным направлениям: это и экология, и вода, здесь и промышленное сотрудничество, в частности, закупка автобусов. С Москвой мы в партнерстве должны раздвинуть границы, обеспечивать такую взаимную интеграцию и все то, что сегодня беспокоит людей, решится сообща», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье»

Он добавил, что взаимная работа властей Подмосковья и Москвы направлена на перемены в жизни населения Московского региона.

«Много вызовов, много проблем в огромном мегаполисе, и решать их нужно только сообща», — добавил Воробьев.