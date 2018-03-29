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Властям Подмосковья и Москвы необходимо решать общие проблемы совместно
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Властям Подмосковья и Москвы необходимо решать общие проблемы совместно 

РИАМО 28 минут назад
Фото: РИАМО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что власти Подмосковья и Москвы должны решить совестно проблемы, волнующие жителей Московского региона.
«Мы дружим с Москвой, мы в партнерстве по самым разным направлениям: это и экология, и вода, здесь и промышленное сотрудничество, в частности, закупка автобусов. С Москвой мы в партнерстве должны раздвинуть границы, обеспечивать такую взаимную интеграцию и все то, что сегодня беспокоит людей, решится сообща», — сказал Воробьев в эфире телеканала «360° Подмосковье».
Он добавил, что взаимная работа властей Подмосковья и Москвы направлена на перемены в жизни населения Московского региона.
«Много вызовов, много проблем в огромном мегаполисе, и решать их нужно только сообща», — добавил Воробьев.
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