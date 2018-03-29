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В Коми 85 населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления
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В Коми 85 населенных пунктов могут оказаться в зоне подтопления 

ТАСС 1 час назад
СЫКТЫВКАР, 29 марта. /ТАСС/. Более 5 тыс. жителей 85 населенных пунктов Республики Коми могут попасть в зону подтопления во время весеннего половодья. Об этом сообщил на заседании республиканской комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций председатель регионального комитета гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Александр Бурцев.
"В зоне подтопления могут оказаться 85 населенных пунктов или 5210 жителей. Мы готовы развернуть 78 пунктов временного размещения людей в 67 населенных пунктах в случае эвакуации жителей. Зарезервирована техника — автомобильный, речной транспорт, вертолеты. Наши силы и средства готовы к оказанию помощи во время паводка", — сказал Бурцев.
Он добавил, что заключены договоры на облет территории, на проведение взрывных работ в местах ледовых заторов, предусмотрены взрывчатые вещества, подготовлены бригады взрывников.
Как сообщил руководитель Коми Гидрометцентра Олег Козел, регион ожидает в этом году ожидает поздняя весна. По его данным, толщина льда на реках в Коми на 10-29 см ниже многолетних значений, но за зиму накопилось очень много снега, запасы воды оцениваются на 10-20% больше нормы, а на реке Уса — на 30-50% больше многолетних значений.
"Снега в этом году много, апрель ожидается холодный, весна будет поздней, на 10-14 дней позже сроков, и, скорее всего, дружной, значит, возрастает угроза подтоплений, особенно в бассейне реки Уса и на нижней Печоре", — сказал глава регионального Гидрометцентра.
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