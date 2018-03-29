Ещё
Правила поведения на льду
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Правила поведения на льду 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Московские спасатели проводят рейды на водоемах столицы. Любителям подледного лова рассказывают о правилах безопасности. Толщина льда на водных объектах столицы сейчас — от 18 до 50 сантиметров. На такой лед рыбакам можно выходить только при сухой и морозной погоде. С каждым днем лед становится тоньше: там, где бьют ключи, появляются промоины. На водных объектах Москвы дежурят 372 спасателя и 97 единиц техники. Под постоянным контролем ледовая обстановка на 140 водоемах города.
Как вести себя на весеннем льду, чтобы не провалиться? Как себя спасать, если оказался в ледяной воде — в студии телеканала «МИР 24» рассказал инструктор по выживанию Эльдар Кенкерли.
— На глаз можно определить, безопасно выходить на лед или нет?
Эльдар Кенкерли: На глаз очень сложно. Надо понимать, какое время года, какая температура и погодные условия. Весной точно рисковать не надо. Зачастую складывается обманное впечатление: могут стоять морозы, как сейчас до 10 градусов, и многие думают, что при такой погоде лед крепкий. Но весной усиливаются подводные течения, где-то лед крепкий, а где-то омывается водой, и можно провалиться.
— Где выше риск весной провалиться под лед — у берега или на середине водоема? У берега лед всегда тоньше. От земли идет тепло, солнце прогревает места, где меньше воды (а у берега всегда меньше воды). При этом ночью держатся заморозки, все подзамерзает, а утром складывается впечатление, что лед крепкий.
— Какие места на льду озера или реки можно считать относительно безопасными?
Эльдар Кенкерли: Есть проверенные места. Например, в Екатеринбурге есть целые дороги, проложенные по реке. Это разрешено официально. Значит, там до определенного времени крепкий лед и люди могут там спокойно ходить.
Но в любом случае выходить на лед одному нельзя. Надо, чтобы кто-то обязательно страховал.
— Почему на пресной воде безопасным для человека считается лед толщиной от 10 см, а в соленой — от 15 см?
Эльдар Кенкерли: Лед из пресной воды плотней. Море очень часто вообще не замерзает.
— Если все-таки провалился под лед, что делать?
Эльдар Кенкерли: Ситуация очень сложная. Надо учитывать погоду, как человек одет. Надо постараться не паниковать и сосредоточиться на самоспасении. Надо постараться максимально быстро скинуть с себя тяжелую одежду, поскольку она намокнет и будет тащить вниз. Если лунка узкая, можно расставить руки, схватиться за края, сзади упереться в край ногами и потихоньку ползком выбираться. Надо кричать, собраться с силами, постараться подтянуться и вылезать.
— Как правильно помогать провалившемуся, чтобы самому не оказаться в воде?
Эльдар Кенкерли: Ни в коем случае не подходите к провалившемуся на ногах. Надо лечь на лед и потихоньку подползать к человеку. Если лед трещит, надо остановиться. Подползти максимально возможно, кинуть конец ремня или куртки, чтобы человек схватился за другой конец или за рукав, и потихоньку его вытаскивать.
Полную версию интервью смотрите в видеоролике.
Мир24: последние новости
В 2018 году ураганы и шквалы пройдут в 30 регионах России Песков считает преждевременным говорить о версиях пожара в Кемерово В Краснодарском крае прошел коричневый дождь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лавров озвучил ответные меры на высылку дипломатов126
Российские радары не заметили израильских истребителей533
Новый вид наказания для россиян, удар по борцам РФ и другие события дня4
Бензиновый скандал: «если цена вырастет, оштрафуем всех»83
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово266
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение