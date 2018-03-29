Правила поведения на льду

Московские спасатели проводят рейды на водоемах столицы. Любителям подледного лова рассказывают о правилах безопасности. Толщина льда на водных объектах столицы сейчас — от 18 до 50 сантиметров. На такой лед рыбакам можно выходить только при сухой и морозной погоде. С каждым днем лед становится тоньше: там, где бьют ключи, появляются промоины. На водных объектах Москвы дежурят 372 спасателя и 97 единиц техники. Под постоянным контролем ледовая обстановка на 140 водоемах города.

Как вести себя на весеннем льду, чтобы не провалиться? Как себя спасать, если оказался в ледяной воде — в студии телеканала «МИР 24» рассказал инструктор по выживанию Эльдар Кенкерли.

— На глаз можно определить, безопасно выходить на лед или нет?

Эльдар Кенкерли: На глаз очень сложно. Надо понимать, какое время года, какая температура и погодные условия. Весной точно рисковать не надо. Зачастую складывается обманное впечатление: могут стоять морозы, как сейчас до 10 градусов, и многие думают, что при такой погоде лед крепкий. Но весной усиливаются подводные течения, где-то лед крепкий, а где-то омывается водой, и можно провалиться.

— Где выше риск весной провалиться под лед — у берега или на середине водоема? У берега лед всегда тоньше. От земли идет тепло, солнце прогревает места, где меньше воды (а у берега всегда меньше воды). При этом ночью держатся заморозки, все подзамерзает, а утром складывается впечатление, что лед крепкий.

— Какие места на льду озера или реки можно считать относительно безопасными?

Эльдар Кенкерли: Есть проверенные места. Например, в Екатеринбурге есть целые дороги, проложенные по реке. Это разрешено официально. Значит, там до определенного времени крепкий лед и люди могут там спокойно ходить.

Но в любом случае выходить на лед одному нельзя. Надо, чтобы кто-то обязательно страховал.

— Почему на пресной воде безопасным для человека считается лед толщиной от 10 см, а в соленой — от 15 см?

Эльдар Кенкерли: Лед из пресной воды плотней. Море очень часто вообще не замерзает.

— Если все-таки провалился под лед, что делать?

Эльдар Кенкерли: Ситуация очень сложная. Надо учитывать погоду, как человек одет. Надо постараться не паниковать и сосредоточиться на самоспасении. Надо постараться максимально быстро скинуть с себя тяжелую одежду, поскольку она намокнет и будет тащить вниз. Если лунка узкая, можно расставить руки, схватиться за края, сзади упереться в край ногами и потихоньку ползком выбираться. Надо кричать, собраться с силами, постараться подтянуться и вылезать.

— Как правильно помогать провалившемуся, чтобы самому не оказаться в воде?

Эльдар Кенкерли: Ни в коем случае не подходите к провалившемуся на ногах. Надо лечь на лед и потихоньку подползать к человеку. Если лед трещит, надо остановиться. Подползти максимально возможно, кинуть конец ремня или куртки, чтобы человек схватился за другой конец или за рукав, и потихоньку его вытаскивать.

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