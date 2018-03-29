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В Керчи продолжается ухудшение погодных условий
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В Керчи продолжается ухудшение погодных условий 

Национальная Служба Новостей 47 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Погода в Центральной части России примет весенний характер только с 1 апреля, рассказали синоптики. В последнюю пятницу марта ожидается -11, -6 градусов, ветер от 3 до 6 метров секунду, без осадков. В то же время в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. На полуострове будет переменная облачность, днем возможен мелкий дождь. Температура воздуха днем не поднимется выше +7, а вечером обещают её спад до +4.
Ранее НСН сообщали в экстренных службах Керчи, что Керченская паромная переправа была закрыта из-за плохих метеорологических условий.
Напомним, о дальнейшей судьбе Керченской переправы после открытия Крымского моста ранее НСН рассказал глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
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