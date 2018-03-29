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Автовладельцев Москвы призвали не спешить со сменой зимней резины
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Автовладельцев Москвы призвали не спешить со сменой зимней резины 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
ЦОДД и ГИБДД призывает столичных автовладельцев не спешить менять зимние шины на летние, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы.
«В городе установилась солнечная сухая погода, однако Центр организации дорожного движения правительства Москвы совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве рекомендует водителям ездить в апреле на зимних шинах, пока не установится стабильная плюсовая температура», — говорится в сообщении.
Зимние шины рекомендуется менять на летние только после того, как прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями в ночные и утренние часы. В настоящее время в утренние часы еще возможно образование гололедицы.
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 Ещё 2 источника 
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