Автовладельцев Москвы призвали не спешить со сменой зимней резины

ЦОДД и ГИБДД призывает столичных автовладельцев не спешить менять зимние шины на летние, говорится в сообщении пресс-службы Центра организации дорожного движения Москвы

«В городе установилась солнечная сухая погода, однако Центр организации дорожного движения правительства Москвы совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве рекомендует водителям ездить в апреле на зимних шинах, пока не установится стабильная плюсовая температура», — говорится в сообщении.

Зимние шины рекомендуется менять на летние только после того, как прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями в ночные и утренние часы. В настоящее время в утренние часы еще возможно образование гололедицы.