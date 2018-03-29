ЦОДД и ГИБДД рекомендуют столичным автовладельцам не спешить менять зимние шины на летние

ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) и ГИБДД призывают автовладельцев не спешить менять зимние шины на летние из-за возможного образования гололедицы на дорогах по утрам, сообщили в пресс-службе ЦОДД.

«В Москве установилась солнечная сухая погода, однако ЦОДД совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москве рекомендует водителям ездить в апреле на зимних шинах, пока не установится стабильная плюсовая температура», — говорится в сообщении.

Также в ЦОДД рекомендуют менять на летние шины только после того, как прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями в ночные и утренние часы.

«В настоящее время в утренние часы еще возможно образование гололедицы. Будьте аккуратны на дороге, помните о безопасности», — добавили в пресс-службе.