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ЦОДД и ГИБДД рекомендуют столичным автовладельцам не спешить менять зимние шины на летние
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ЦОДД и ГИБДД рекомендуют столичным автовладельцам не спешить менять зимние шины на летние 

Агентство «Москва» 2 часа назад
ГКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД) и ГИБДД призывают автовладельцев не спешить менять зимние шины на летние из-за возможного образования гололедицы на дорогах по утрам, сообщили в пресс-службе ЦОДД.
«В Москве установилась солнечная сухая погода, однако ЦОДД совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по Москве рекомендует водителям ездить в апреле на зимних шинах, пока не установится стабильная плюсовая температура», — говорится в сообщении.
Также в ЦОДД рекомендуют менять на летние шины только после того, как прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями в ночные и утренние часы.
«В настоящее время в утренние часы еще возможно образование гололедицы. Будьте аккуратны на дороге, помните о безопасности», — добавили в пресс-службе.
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