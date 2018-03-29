Автовладельцам в Москве не рекомендуют пока менять зимнюю резину на летнюю

Автовладельцам в Москве рекомендовали не торопиться с заменой зимней резины на летнюю, сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в четверг.

«В Москве установилась солнечная сухая погода, однако ЦОДД правительства Москвы совместно с управлением ГИБДД ГУ МВД России по городу Москве рекомендует водителям ездить в апреле на зимних шинах, пока не установится стабильная плюсовая температура», — говорится в сообщении, которое цитирует РИА Новости.

Водителями посоветовали менять шины только после того, как прекратятся перепады температуры с отрицательных на положительные значения.

«В настоящее время в утренние часы еще возможно образование гололедицы. Будьте аккуратны на дороге, помните о безопасности», — заключили в ЦОДД.