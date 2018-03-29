ЦОДД и ГИБДД рекомендовали водителям ездить в апреле на зимней резине

«Мы рекомендуем менять на летние шины только после того, как прекратятся перепады температуры между отрицательными и положительными значениями в ночные и утренние часы», — говорится в сообщении.

В настоящее время в утренние часы еще возможно образование гололедицы, уточнили в ЦОДД.