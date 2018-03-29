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Почему спасатели настоятельно не рекомендуют посещать Приэльбрусье?
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Почему спасатели настоятельно не рекомендуют посещать Приэльбрусье? 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
«В Приэльбрусье выпало небывалое количество снега, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров. — В некоторых местах высота снежного покрова достигает 145 см. Очень высока опасность схода лавин. В минувшую субботу лавина сошла на поляну Азау. Снег накрыл 15 машин и повредил их. Люди, к счастью, не пострадали».
По словам Берова, туристам на неопределённый срок закрыли посещение полян Азау, Чегет и поляны Нарзанов, а также ущелья Шхельда. Не работают канатные дороги.
Движение по трассе Прохладный — Азау на участках в посёлке Нейтрино, на мосту посёлка Эльбрус, возле турбазы Тегенекли, в посёлке Байдаково и на окраине посёлка Терскол ограничено.
Чтобы ускорить сход снега вниз, Эльбрусский военизированный противолавинный отряд произвёл три выстрела по пяти лавиноопасным очагам.
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