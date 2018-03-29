Почему спасатели настоятельно не рекомендуют посещать Приэльбрусье?

«В Приэльбрусье выпало небывалое количество снега, — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров . — В некоторых местах высота снежного покрова достигает 145 см. Очень высока опасность схода лавин. В минувшую субботу лавина сошла на поляну Азау. Снег накрыл 15 машин и повредил их. Люди, к счастью, не пострадали».

По словам Берова, туристам на неопределённый срок закрыли посещение полян Азау, Чегет и поляны Нарзанов, а также ущелья Шхельда. Не работают канатные дороги.

Движение по трассе Прохладный — Азау на участках в посёлке Нейтрино, на мосту посёлка Эльбрус, возле турбазы Тегенекли, в посёлке Байдаково и на окраине посёлка Терскол ограничено.

Чтобы ускорить сход снега вниз, Эльбрусский военизированный противолавинный отряд произвёл три выстрела по пяти лавиноопасным очагам.