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Москву и Подмосковье к выходным накроет волна тепла
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Москву и Подмосковье к выходным накроет волна тепла 

360tv.ru 17 минут назад
Ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Елена Волосюк рассказала «360», какая погода ожидает москвичей к концу недели и на выходных. По ее словам, столицу накроет волна теплого воздуха.
К нам с  юго-запада
уже завтра к вечеру начнет приближаться теплый атмосферный фронт. Он принесет с собой облака, осадки, которые пойдут сначала в субботу, 31 марта еще ночью и утром в виде мокрого снега. В течение дня он сменится дождями. Но, несмотря на ухудшение погодных условий, температура будет расти
— Елена Волосюк.
По словам синоптика, если в пятницу, 30 марта в Москве ожидаются слабые «плюсы» на уровне +1… +2 градусов, то в  субботу-воскресенье
постепенно потеплеет уже до +4… +5 градусов, и снег начнет таять.
«Так как воздух будет поступать очень теплый, плюс осадки, которые пойдут в виде дождя — в первую очередь это касается воскресенья. Они, конечно, поспособствуют уменьшению высоты снежного покрова в Москве», — заключила Елена Волосюк.
Главный метеоролог России Роман Вильфанд ранее предсказал, что снег в Москве и Подмосковье сойдет только во второй декаде апреля: в этом году высота снежного покрова в 1,5 раза превышает средние многолетние значения, напомнил директор Гидрометцентра. Впрочем, таяние снега пройдет без катаклизмов и половодья: снег в регионе лежит рыхлый.
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