Как это работает? | Снегоплавильная установка

Снегоплавильная установка — это устройство для переработки, или, иными словами, плавления снега и льда в городских условиях. Их использование крайне необходимо в зимнее время года, когда после обильных снегопадов коммунальные службы вывозят тонны снега, которые требуется утилизировать. На сегодняшний день в Москве функционируют 48 стационарных снегоплавильных пунктов. Как же они работают — об этом в сегодняшнем выпуске!

Принцип работы любой снегоплавильной установки основан на использовании тепла, приводящего к таянию снега. Установка состоит из приемного бункера или камеры, агрегата для теплогенерации и системы фильтрации.

На поверхности любой установки размещен решётчатый настил, на который грузовики высыпают снежные массы. На первом этапе проходит первичная обработка привезённого снега — решётки задерживают наиболее крупный мусор. Сама же снегоплавильная камера расположена внутри установки под землёй. Именно там происходит непосредственный процесс принудительного таяния снега.

В качестве элемента для нагрева снегоплавильная установка может использовать дизельные или газовые горелки. При этом бункер разделяется на 2 отсека: в первом размещаются горелки, а во втором накапливаются снежные массы. Горелки формируют потоки горячих газов и направляют их по теплообменнику, который и растапливает твердые осадки в камере.

После образования талой воды специальный механизм отфильтровывает оставшийся мусор, а жидкость проходит через локальные очистные сооружения, задерживающие песок и другие мелкие частицы, и сбрасывается в канализацию. Это позволяет не допустить засорения канализационных коллекторов.

С момента выгрузки снежных масс и до их полного растворения в плавильной камере проходит около 3-4 минут. За это время установка способна переработать до 10 тонн привезённых осадков.

Существует также и более простой способ плавления снега — при помощи проточной воды. Снежные массы сбрасываются в бункер, заполненный горячей водой, в котором он естественным образом плавится. При этом снег постоянно перемешивается с поступающей проточной водой, разогретой до восемнадцати, а порой и тридцати градусов. По мере сброса снежных масс в плавильню, уровень воды в бункере поднимается. Избыточная вода проходит через вертикальные дренажные трубы и фильтры и затем сливается в сети канализации.

Стационарные снегоплавильные станции зачастую совмещают с отопительными каналами и канализацией, что позволяет оптимизировать процесс эксплуатации оборудования.

Помимо стационарных установок существуют и передвижные станции. Они работают по тем же принципам, но ввиду габаритов способны плавить меньшие объемы снега: около 90 кубометров в час против 300. Среднее время работы такой плавильной установки без дозаправки составляет около восьми часов.