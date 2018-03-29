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Синоптики рассказали, когда в Воронежскую область придёт весна
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Синоптики рассказали, когда в Воронежскую область придёт весна 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Пока, несмотря на солнце, в регионе холодно. Настоящая весна придёт в Воронежскую область уже в первых числах апреля, сообщил корреспонденту «Вести-Воронеж» главный метеоролог региона Александр Сушков в четверг, 29 марта. Пока же в области, несмотря на весеннее солнце, довольно-таки прохладно, и дует холодный ветер. — Вообще, по многолетним наблюдениям, весна в Воронежской области должна наступить 30 марта, но в этом году это произойдёт 31 марта — именно в этот день среднесуточная температура станет больше 0, хотя ночью ещё будет небольшой «минус». Но уже с первых чисел апреля температура если и будет опускаться, то до 0, не ниже, — рассказал Александр Сушков. По словам главного метеоролога, тёплая погода установится благодаря выходу обширного циклона с запада: граница между холодом и теплом перемещается на север, и регион попадёт в тёплый сектор. В субботу, 31 марта, будет пасмурно, дождливо и до +4, в воскресенье, 1 апреля, жителей региона ждёт переменная облачность, небольшой дождь и до +7, то уже с понедельника, 2 апреля, в области будет ясно, а воздух днём прогреется до +10 градусов. Екатерина Трещикова
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