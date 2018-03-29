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На Омск обрушился снегопад. Водителей предупредили о гололеде на дорогах
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На Омск обрушился снегопад. Водителей предупредили о гололеде на дорогах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Снег с дождем и порывистый ветер обрушились сегодня на Омск. Сотрудники Госавтоинспекции просят омичей быть внимательными, а также соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим: «Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Госавтоинспекторы также совеют пешеходам идти только по тротуарам, особенно в вечернее время, а при переходе дороги убедиться в безопасности.
Фото: pixabay.com.
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