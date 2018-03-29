На Омск обрушился снегопад. Водителей предупредили о гололеде на дорогах

Снег с дождем и порывистый ветер обрушились сегодня на Омск . Сотрудники Госавтоинспекции просят омичей быть внимательными, а также соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим: «Особое внимание водителям следует обращать на движение по эстакадам, мостам и путепроводам, поскольку именно в этих местах наиболее вероятно возникновение гололеда», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Госавтоинспекторы также совеют пешеходам идти только по тротуарам, особенно в вечернее время, а при переходе дороги убедиться в безопасности.

Фото: pixabay.com.