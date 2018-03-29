До +3°С потеплеет в Нижнем Новгороде к 1 апреля

Весна начнется в Нижнем Новгороде 1 апреля. Под данным Gismeteo, в День смеха дневная температура воздуха составит +3°С и в ближайшую неделю понижаться не будет.

Последний день рабочей недели будет еще достаточно холодным: ночью до -10°С, днем до нуля. При этом ожидается сильный ветер до 13 м/с.

В субботу, 31 марта, сохранятся морозы до -8°С и до -1°С. Будет пасмурно, возможен снег. 1 апреля воздух прогреется до +3°С, однако потепление может быть омрачено осадками в виде мокрого снега.

Следующая рабочая неделя также пройдет со знаком плюс. А к пятнице воздух прогреется до + 10°С. Солнце будет выглядывать ненадолго, ожидаются кратковременные осадки. Скорость ветра составит от 8 до 13 м/с.

Напомним, синоптики рассказали, каким будет лето в Нижнем Новгороде.