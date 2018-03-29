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Администрация Владимира проверила лестницы и остановки
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Администрация Владимира проверила лестницы и остановки 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
По распоряжению главы города Андрея Шохина прошел рейд по объектам, которые находятся на балансе муниципальных коммунальных предприятий. Резкие перепады температур — от небольшого плюса днем до -15 градусов ночью — приводят к наледи и гололедице на дорогах, что небезопасно для местных жителей.
В инспекции рассказали, что все проверенные остановки находятся в нормативном состоянии. Понятно, что проверить за раз все 276 остановок невозможно, поэтому диспетчеры МКУ «ЦУГД» готовы принять и оперативно отреагировать на замечания и жалобы жителей.
Звонки принимаются по телефону диспетчерской 47-90-94.
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