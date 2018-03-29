На плотине Волжской ГЭС ведется аварийный ремонт асфальта

ВОЛЖСКИЙ, 29 марта, ФедералПресс . На мосту через Волжскую ГЭС устраняют аварийные дефекты дорожного полотна, сообщили в пресс-службе администрации Волжского.

Муниципальный комбинат благоустройства производит аварийный ремонт покрытия проезжей части на участках мостового переезда в круглосуточном режиме, отметили в сообщении.

По словам и.о. председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства мэрии Волжского Ольга Журуевой, разрушению дорожного полотна способствовали, неблагоприятные погодные условия — резкие перепады температур, обильные снегопады и дожди. МБУ «Комбинат благоустройства» в этом году уже отремонтировал 1200 кв метров мостового перехода.

Главный инженер контролирующего качество работ Центра по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии Илья Большаков пояснил, что работы ведутся с использованием литой асфальтобетонной, которой не страшна влажная и холодная погода: остаточная влага выпаривается кипящей смесью в процессе работ.

«Асфальтобетонная смесь имеет очень большую температуру — порядка 200 оС. Она способна вытеснять воду при укладке», — пояснил специалист.

В мэрии также добавили, что проводимые работы не снимают необходимости последующего полноценного ремонта, а лишь позволяют оперативно устранять возникающие аварийные дефекты дороги, чтобы не допустить ее дальнейшего разрушения.