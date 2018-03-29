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На плотине Волжской ГЭС ведется аварийный ремонт асфальта
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На плотине Волжской ГЭС ведется аварийный ремонт асфальта 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ВОЛЖСКИЙ, 29 марта, ФедералПресс. На мосту через Волжскую ГЭС устраняют аварийные дефекты дорожного полотна, сообщили в пресс-службе администрации Волжского.
Муниципальный комбинат благоустройства производит аварийный ремонт покрытия проезжей части на участках мостового переезда в круглосуточном режиме, отметили в сообщении.
По словам и.о. председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства мэрии Волжского Ольга Журуевой, разрушению дорожного полотна способствовали, неблагоприятные погодные условия — резкие перепады температур, обильные снегопады и дожди. МБУ «Комбинат благоустройства» в этом году уже отремонтировал 1200 кв метров мостового перехода.
Главный инженер контролирующего качество работ Центра по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии Илья Большаков пояснил, что работы ведутся с использованием литой асфальтобетонной, которой не страшна влажная и холодная погода: остаточная влага выпаривается кипящей смесью в процессе работ.
«Асфальтобетонная смесь имеет очень большую температуру — порядка 200 оС. Она способна вытеснять воду при укладке», — пояснил специалист.
В мэрии также добавили, что проводимые работы не снимают необходимости последующего полноценного ремонта, а лишь позволяют оперативно устранять возникающие аварийные дефекты дороги, чтобы не допустить ее дальнейшего разрушения.
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