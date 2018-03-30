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Из-за ухудшения погоды закрыта Военно-Грузинская дорога
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Из-за ухудшения погоды закрыта Военно-Грузинская дорога 

Мир24 38 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
Из-за ухудшения погоды для движения большегрузов закрыта Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию со странами Закавказья, сообщают в главке МЧС по Северной Осетии.
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