Из-за ухудшения погоды закрыта Военно-Грузинская дорога

Из-за ухудшения погоды для движения большегрузов закрыта Военно-Грузинская дорога, соединяющая Россию со странами Закавказья, сообщают в главке МЧС по Северной Осетии.

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