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В Самаре очистят почти 400 кровель от снега и наледи
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Самаре очистят почти 400 кровель от снега и наледи 

ТРК Губерния 33 минуты назад
Самаре продолжают уборку территорий от снега и наледи. На улицу вышло более 150 единиц спецтехники и 2,5 тысяч дворников. Такой объём работы связан с рекордным количеством осадков, которые совсем недавно выпали в регионе. Последний раз погода в марте удивляла в 2001 году, но даже тогда осадков выпало вдвое меньше. Кроме того, в очистке от наледей нуждаются и крыши домов. Сосульки свисают прямо над тротуарами. Такую картину можно наблюдать в большинстве районов областного центра. В связи с этим коммунальщики задействуют 131 бригаду кровельщиков. За сегодняшний день планируют привести в порядок около 400 крыш, которые представляют опасность для горожан.
”Планируется сегодня очистить 380 кровель, попробуем уложиться в эту цифру, увеличить ее. Всё будет зависеть, конечно, от количества наледи на каждой из крыш. Но не берутся в расчёт те кровли, которые угрозу собой не представляют: солнышко припекает, снег съехал — угрозы не представляется”, — рассказал Сергей Мухранов, замруководителя управления эксплуатации ЖКХ департамента городского хозяйства и экологии администрации г. о. Самара.
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