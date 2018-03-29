Обитателей московского зоопарка выгонят на улицу

Животных, которые содержатся в московском зоопарке, начнут переводить в летние вольеры с апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии

«Многие животные чувствуют приближение тепла, начинают вести себя более активно. Им хочется выходить из своих укрытий и прогуливаться по открытым вольерам. Например, греться на солнышке начали повзрослевшие котята европейской рыси», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова . Переводить животных будут постепенно — до конца мая. Некоторым из них необходимо, чтобы по ночам было не холоднее плюс 10-15 градусов.

После зимнего перерыва посетители зоопарка смогут снова увидеть слоненка Филимона, а также детеныша дикдика — карликовой антилопы и птенцов больших бакланов.

С приходом весны в зоопарке также начнут выходить из сезонной спячки бурый и гималайский медведи. По прогнозам зоологов, они проснутся в начале апреля. Их примеру последуют енотовидные собаки, еноты и сурки.

Некоторые животные уже вышли из спячки, например, тушканчики. Животные зимовали в специальных холодильниках, где поддерживается температура в плюс три-четыре градуса.