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Обитателей московского зоопарка выгонят на улицу
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Обитателей московского зоопарка выгонят на улицу 

Мослента 47 минут назад
Животных, которые содержатся в московском зоопарке, начнут переводить в летние вольеры с апреля. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте столичной мэрии.
«Многие животные чувствуют приближение тепла, начинают вести себя более активно. Им хочется выходить из своих укрытий и прогуливаться по открытым вольерам. Например, греться на солнышке начали повзрослевшие котята европейской рыси», — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова. Переводить животных будут постепенно — до конца мая. Некоторым из них необходимо, чтобы по ночам было не холоднее плюс 10-15 градусов.
После зимнего перерыва посетители зоопарка смогут снова увидеть слоненка Филимона, а также детеныша дикдика — карликовой антилопы и птенцов больших бакланов.
С приходом весны в зоопарке также начнут выходить из сезонной спячки бурый и гималайский медведи. По прогнозам зоологов, они проснутся в начале апреля. Их примеру последуют енотовидные собаки, еноты и сурки.
Некоторые животные уже вышли из спячки, например, тушканчики. Животные зимовали в специальных холодильниках, где поддерживается температура в плюс три-четыре градуса.
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