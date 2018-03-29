Станции экомониторинга в Москве зафиксировали появление сероводорода в воздухе

МОСКВА , 29 марта. / ТАСС /. Автоматические станции мониторинга качества воздуха «Мосэкомониотринга» зафиксировали утром 29 марта появление сероводорода в атмосфере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.

"Сероводород: в отдельных районах города был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ , не превышен", — говорится в сводке «Мосэкомониторинга» на 8:00 мск. Однако абсолютный уровень содержания сероводорода в атмосфере столицы утром в сообщении не указывается.

Человек начинает ощущать запах сероводорода при его концентрации в воздухе 1,4-2,3 мг/м3. При этом установленный уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) в жилой зоне составляет 0,008 мг/м3, сообщалось ранее.

Также, по данным «Мосэкомониторинга», в некоторых района Москвы был превышен ПДК по оксиду азота: превышение составляло от 0,1 до 1,2 раза.