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Станции экомониторинга в Москве зафиксировали появление сероводорода в воздухе
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Станции экомониторинга в Москве зафиксировали появление сероводорода в воздухе 

ТАСС 46 минут назад
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Автоматические станции мониторинга качества воздуха «Мосэкомониотринга» зафиксировали утром 29 марта появление сероводорода в атмосфере столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства в четверг.
"Сероводород: в отдельных районах города был превышен порог запаха, безопасный уровень воздействия, рекомендованный ВОЗ, не превышен", — говорится в сводке «Мосэкомониторинга» на 8:00 мск. Однако абсолютный уровень содержания сероводорода в атмосфере столицы утром в сообщении не указывается.
Человек начинает ощущать запах сероводорода при его концентрации в воздухе 1,4-2,3 мг/м3. При этом установленный уровень предельно допустимой концентрации (ПДК) в жилой зоне составляет 0,008 мг/м3, сообщалось ранее.
Также, по данным «Мосэкомониторинга», в некоторых района Москвы был превышен ПДК по оксиду азота: превышение составляло от 0,1 до 1,2 раза.
Ранее 28 марта МЧС распространил предупреждение о том, что в Москве и Подмосковье с 18:00 28 марта до 10:00 29 марта будет неблагоприятная для снижения концентрации загрязняющих веществ в воздухе погода.
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