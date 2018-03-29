Результаты исследования атмосферного воздуха с 17.03.2018 по 23.03.2018 года

Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве » в ЮВАО с 17.03.2018 по 23.03.2018 года на маршрутных постах по адресам: ул. Ташкентская д.36, Волгоградский пр-т д.68, к.4, Курьяновский бульвар д. 13/4, 1-й Курьяновский проезд д.14, ул.2-я Вольская д.26. Рождественская д.21. к.4 проведены лабораторные исследования атмосферного воздуха.

Определяемые уровни загрязнения атмосферного воздуха по контролируемым ингредиентам (азота диоксид, углерода оксид, бензин (нефтяной, малосернистый), формальдегид, бензол, фенол, взвешенные вещества, диоксид серы, сероводород, аммиак) не превышают гигиенические нормативы ПДКмр (ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые концентрации (Г1ДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских поселений») в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест».