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В Москве опять запахло сероводородом
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В Москве опять запахло сероводородом 

Вести.Ru 47 минут назад
Утром 29 марта автоматические станции мониторинга качества воздуха Мосэкомониотринга зафиксировали в атмосфере столицы появление сероводорода.
В пресс-службе ведомства сообщили, что в отдельных районах Москвы по состоянию на 8 утра был превышен порог запаха, но рекомендованный ВОЗ безопасный уровень воздействия не превышен.
При этом абсолютный уровень содержания сероводорода в атмосфере столицы утром в сообщении не указывается, передает ТАСС. Также по данным Мосэкомониторинга в некоторых районах столицы утром 29 марта от 0,1 до 1,2 была превышена ПДК (предельно-допустимая концентрация) по оксиду азота.
Кроме того, утром на подмосковном полигоне бытовых отходов «Ядрово» под Волоколамском произошел очередной выброс свалочного газа. Сообщалось, что предельно допустимая концентрация сероводорода в воздухе превышена в 12 раз.
Во второй половине дня 28 марта МЧС распространил предупреждение о том, что в Москве и Подмосковье с 18 вечера 28 марта до 10 утра 29 марта будет погода, неблагоприятная для снижения концентрации в воздухе загрязняющих веществ. Однако позже в пресс-службе столичного главка заявили, что сообщение было размещено по ошибке.
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