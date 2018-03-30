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Власти утверждают, что быстрое таяние снега не навредит экологии Москвы
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Власти утверждают, что быстрое таяние снега не навредит экологии Москвы 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Предстоящее таяние снега в Москве не нанесет ущерба экологии города. Об этом журналистам заявил глава Департамента природопользования и защиты окружающей среды (ДепПиОС) Антон Кульбачевский.
Ранее сообщалось, что снегопады минувшей зимой в столице побили многолетние рекорды. Жилищные службы города вывозили снег на снегосплавные пункты и временно складывали на специальных площадках. Москвичи выражали опасения в социальных сетях, что смешанный с реагентом снег с этих площадок при обильном таянии нанесет вред экологии.
"Мы это мониторим и почвы мониторим уже после снеготаяния, зеленые насаждения и газоны и ООПТ и те места, где складируется много снега. Понятно, что щадящее воздействие есть. Какого-то серьезного ущерба нет", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.
Кульбачевский пояснил, что реагент не может смешиваться со снегом, поскольку это специальная смесь, которая его топит и при этом нейтрализуется. Темный цвет талого снега в некоторых местах Москвы объясняется налетом техногенной пыли, которая образуется при стачивании автомобильных покрышек об асфальт — PM-10. Она оседает на территории города вне зависимости от площадок складирования снега и присутствует в воздухе постоянно.
Концентрация PM-10 отражается в ежедневных отчетах «Мосэкомониторинга» и, согласно ему, находится в пределах нормы в Москве.
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