Власти утверждают, что быстрое таяние снега не навредит экологии Москвы

МОСКВА , 30 марта. / ТАСС /. Предстоящее таяние снега в Москве не нанесет ущерба экологии города. Об этом журналистам заявил глава Департамента природопользования и защиты окружающей среды (ДепПиОС) Антон Кульбачевский

Ранее сообщалось, что снегопады минувшей зимой в столице побили многолетние рекорды. Жилищные службы города вывозили снег на снегосплавные пункты и временно складывали на специальных площадках. Москвичи выражали опасения в социальных сетях, что смешанный с реагентом снег с этих площадок при обильном таянии нанесет вред экологии.

"Мы это мониторим и почвы мониторим уже после снеготаяния, зеленые насаждения и газоны и ООПТ и те места, где складируется много снега. Понятно, что щадящее воздействие есть. Какого-то серьезного ущерба нет", — сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

Кульбачевский пояснил, что реагент не может смешиваться со снегом, поскольку это специальная смесь, которая его топит и при этом нейтрализуется. Темный цвет талого снега в некоторых местах Москвы объясняется налетом техногенной пыли, которая образуется при стачивании автомобильных покрышек об асфальт — PM-10. Она оседает на территории города вне зависимости от площадок складирования снега и присутствует в воздухе постоянно.

Концентрация PM-10 отражается в ежедневных отчетах «Мосэкомониторинга» и, согласно ему, находится в пределах нормы в Москве.