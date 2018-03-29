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Экология Москвы улучшается по всем показателям
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Экология Москвы улучшается по всем показателям 

Мир24 38 минут назад
Состояние окружающей среды в Москве в 2017 году улучшилась по сравнению с предыдущим годом, сообщает портал m24.ru.
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