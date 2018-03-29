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Март напоследок утопил Киев в снегу
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Март напоследок утопил Киев в снегу 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом сообщает столичный автодор. Расчистка улиц от снега ведется с двух часов ночи.
«По прогнозу гидрометцентра, небольшой снег продлится в столице сегодня до обеда и в ночь с четверга на пятницу. Предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор» продолжают работу в круглосуточном режиме и готовы к дальнейшим зимним проявлениям нынешнего марта», — сказано в сообщении.
Синоптики уверяют, что это уже точно последний снег этой весны.
Потепление прогнозируют к концу текущей недели. В субботу, на всей территории Украины значительно потеплеет, сообщает Гидрометцентр. Хотя в некоторых областях страны — на западе и севере — весеннее тепло придет вместе с дождями.
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