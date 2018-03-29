Март напоследок утопил Киев в снегу

Об этом сообщает столичный автодор. Расчистка улиц от снега ведется с двух часов ночи.

«По прогнозу гидрометцентра, небольшой снег продлится в столице сегодня до обеда и в ночь с четверга на пятницу. Предприятия коммунальной корпорации «Киевавтодор» продолжают работу в круглосуточном режиме и готовы к дальнейшим зимним проявлениям нынешнего марта», — сказано в сообщении.

Синоптики уверяют, что это уже точно последний снег этой весны.