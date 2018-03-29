В середине апреля в столице не останется снега

«По нашим оценкам, в лесах снег останется до 20-25 апреля. На полях, в пригородах он сойдет не раньше середины апреля. Но с городских территорий он исчезнет еще раньше, так как его будут вывозить коммунальные службы», — сказал Роман Вильфанд. На вопрос о том, ожидаются ли еще сильные осадки, директор Гидрометцентра ответил, что для апреля снегопады — редкость. И даже если они будут, то не такими интенсивными, как в феврале. «В этом году мы также говорим, что будет половодье. Там будут свои сложности, но по сравнению с многолетними значениями оно будет около нормы, если не будет „дружной весны“, когда температура воздуха превышает норму на 8-9 градусов и выпадают сильные осадки. Но если это должно будет произойти, мы предупредим за три-пять дней», — сказал Роман Вильфанд. По словам синоптика, высота сугробов на данный момент превышает норму более чем в полтора раза, но плотность снега ниже. Так как «основной вклад» в снежный покров сделали осадки, выпавшие в феврале, а не в декабре-январе.