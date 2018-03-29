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В ХМАО летом ожидаются сильнейшие пожары из-за природной аномалии
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В ХМАО летом ожидаются сильнейшие пожары из-за природной аномалии 

Парламентская газета 52 минуты назад
Фото: Парламентская газета
Жителей Ханты-Мансийского автономного округ — Югры предупреждают об аномально высоком количестве лесных пожаров, ожидаемых летом 2018 года на всей территории региона. Пожароопасный сезон будет вызван высокой температурой воздуха, прогнозируемой этим летом.
По данным «Центроспас-Югория», начало пожароопасного периода придётся на конец мая и продлится до середины августа. Прогнозируется неблагоприятная обстановка и количество пожаров выше средних многолетних норм.
В администрации Нижневартовского района прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В администрации муниципалитета доложили о полной готовности к пожароопасному периоду: подразделения укомплектованы основной и резервной пожарной техникой, пишет «КП».
Об организации работы по предупреждению лесных пожаров на подведомственных территориях доложили начальники лесничеств. Так, в отдельных лесничествах составлено государственное задание, по которому должны быть построены лесные дороги, проведены ремонтные работы противопожарных водоёмов и подъездов к источникам водоснабжения, благоустроены зоны отдыха в лесу, изготовлены и установлены информационные стенды и знаки.
Самым аномальным и опасным для лесных пожаров выдалось лето 2012 года. Большая часть Югорских муниципалитетов была объята дымом, обильные лесные пожары вспыхнули практически во всех районах ХМАО.
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