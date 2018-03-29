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Неожиданный весенний рекорд: высота сугробов в Самарской области превышает норму на 300%
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Неожиданный весенний рекорд: высота сугробов в Самарской области превышает норму на 300% 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Последний снегопад в Самаре отметился рекордом. 28 марта в городе был перекрыт абсолютный суточный максимум количества осадков. Об этом сообщает Приволожское УГМС.
— Выпало 17 мм осадков. Отклонение составило 8,4 мм. Предыдущий рекорд был зафиксирован в 2001 году. Тогда выпало 8,6 мм осадков, — уточнили специалисты.
Как рассказал руководитель Приволжского УГМС Айдар Мингазов, высота снежного покрова в среднем по области составляет 50 см. Это 294% от нормы. Глубина промерзания почвы в среднем — 53 см (норма на эту дату — 82 см). Водность рек выше нормы и выше значений прошлого года. Толщина льда на реках составляет 11–56 см.
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