В Крымском районе может подняться уровень воды в реках из-за ливней

Уровень воды в реках Крымского района из-за обильных дождей может подняться.

Жителей района просят быть бдительными, особенно в пиковые часы с 8.00 до 17.00, и следить за возможными сообщениями на мобильные телефоны и теле— и радионовостями.

Спасатели и метеорологи держат под постоянным контролем движение рек Баканки, Адагума и Неберджая. Любой приходящий циклон попадает под круглосуточный прицел специалистов.

Как сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края, он постоянно отслеживается доплеровскими локаторами, системой спутникового наблюдения, и исходя из того, где циклон усиливается, а где уменьшается, главам районов даются рекомендации.

За состоянием 5 тысяч водных объектов Кубани день и ночь следят порядка 200 тревожных датчиков.