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В Крымском районе может подняться уровень воды в реках из-за ливней
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В Крымском районе может подняться уровень воды в реках из-за ливней 

АиФ — Юг 1 час назад
Фото: АиФ – Юг
Уровень воды в реках Крымского района из-за обильных дождей может подняться.
Жителей района просят быть бдительными, особенно в пиковые часы с 8.00 до 17.00, и следить за возможными сообщениями на мобильные телефоны и теле— и радионовостями.
Спасатели и метеорологи держат под постоянным контролем движение рек Баканки, Адагума и Неберджая. Любой приходящий циклон попадает под круглосуточный прицел специалистов.
Как сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края, он постоянно отслеживается доплеровскими локаторами, системой спутникового наблюдения, и исходя из того, где циклон усиливается, а где уменьшается, главам районов даются рекомендации.
За состоянием 5 тысяч водных объектов Кубани день и ночь следят порядка 200 тревожных датчиков.
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