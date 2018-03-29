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В Югре ожидается метель с порывами ветра до 17 метров в секунду
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В Югре ожидается метель с порывами ветра до 17 метров в секунду 

РИА «ФедералПресс» 35 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Как сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиал ФГБУ «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 марта ожидается метель с порывами ветра от 12 до 17 метров в секунду, метель, снежные заносы и ухудшение видимости на дорогах. Температура воздуха ночью опустится до минус 16 — 18 градусов, днем — минус 7 — 9 градусов.
Как ранее писал «ФедералПресс», из-за метели штормовое предупреждение объявлено и в Тюменской области. В Ишиме, Абатском, Сорокинском, Ишимском и Викуловском районах отменены перевозки детей автобусами.
Фото Евгения Поторочина
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