В Югре ожидается метель с порывами ветра до 17 метров в секунду

Как сообщает Ханты-Мансийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды — филиал ФГБУ «Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», 29 марта ожидается метель с порывами ветра от 12 до 17 метров в секунду, метель, снежные заносы и ухудшение видимости на дорогах. Температура воздуха ночью опустится до минус 16 — 18 градусов, днем — минус 7 — 9 градусов.