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В Гидроментцентре рассказали, когда в Москве растает снег
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В Гидроментцентре рассказали, когда в Москве растает снег 

Газета.Ru 49 минут назад
Фото: Газета.Ru
Директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что снег в лесах московского региона исчезнет к концу апреля, а в городе это произойдет гораздо раньше, сообщает агентство городских новостей «Москва».
"По нашим оценкам, в лесах снег останется до 20-25 апреля. На полях, в пригородах он сойдет не раньше середины апреля. Но с городских территорий он исчезнет еще раньше, так как его будут вывозить коммунальные службы", — заявил Вильфанд.
По его словам, таких сильных снегопадов, как в феврале, больше не будет.
"В этом году мы также говорим, что будет половодье. Там будут свои сложности, но по сравнению с многолетними значениями оно будет около нормы, если не будет «дружной весны», когда температура воздуха превышает норму на 8-9 градусов и выпадают сильные осадки. Но если это должно будет произойти, мы предупредим за три-пять дней", — заверил Вильфанд.
Ранее главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова заявила, что снегопад в столице 27 марта станет последним в сезоне.
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