В Гидроментцентре рассказали, когда в Москве растает снег

"По нашим оценкам, в лесах снег останется до 20-25 апреля. На полях, в пригородах он сойдет не раньше середины апреля. Но с городских территорий он исчезнет еще раньше, так как его будут вывозить коммунальные службы", — заявил Вильфанд.

По его словам, таких сильных снегопадов, как в феврале, больше не будет.

"В этом году мы также говорим, что будет половодье. Там будут свои сложности, но по сравнению с многолетними значениями оно будет около нормы, если не будет «дружной весны», когда температура воздуха превышает норму на 8-9 градусов и выпадают сильные осадки. Но если это должно будет произойти, мы предупредим за три-пять дней", — заверил Вильфанд.