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Р. Вильфанд: Снег полностью растает в Московском регионе к 25 апреля
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Р. Вильфанд: Снег полностью растает в Московском регионе к 25 апреля 

Агентство «Москва» 51 минуту назад
Снег в лесах столичного региона растает к 25 апреля, но с городских территорий он исчезнет значительно быстрее, сообщил Агентству городских новостей «Москва» директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«По нашим оценкам, в лесах снег останется до 20-25 апреля. На полях, в пригородах он сойдет не раньше середины апреля. Но с городских территорий он исчезнет еще раньше, так как его будут вывозить коммунальные службы», — сказал Р. Вильфанд.
На вопрос о том, ожидаются ли еще сильные осадки, Р. Вильфанд ответил, что для апреля снегопады — редкость. И даже если они будут, то не такими интенсивными, как в феврале.
«В этом году мы также говорим, что будет половодье. Там будут свои сложности, но по сравнению с многолетними значениями оно будет около нормы, если не будет «дружной весны», когда температура воздуха превышает норму на 8-9 градусов и выпадают сильные осадки. Но если это должно будет произойти, мы предупредим за три-пять дней», — сказал Р. Вильфанд.
По словам синоптика, высота сугробов на данный момент превышает норму более чем в полтора раза, но плотность снега ниже. Так как «основной вклад» в снежный покров сделали осадки, выпавшие в феврале, а не в декабре-январе.
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