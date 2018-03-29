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Приволжское УГМС: уровень воды в Волге у Тольятти — самый высокий за историю наблюдений
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Приволжское УГМС: уровень воды в Волге у Тольятти — самый высокий за историю наблюдений 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Максимальный уровень воды в весеннее половодье на реках Самарской области ожидается выше средних многолетних значений. Об этом сообщил руководитель Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Айдар Мингазов.
— Паводок в некоторых реках области может отклониться от нормы на 175 сантиметров. Возможно достижение опасной отметки на реках Большой Черемшан, Кондурча, Чапаевка, Чагра. Вскрытие рек ожидается в пределах нормы, — рассказал главный синоптик 63 региона.
По словам Айдара Мингазова, толщина льда на реках области от 11 до 56 сантиметров. Это выше средних значений прошлого года. Вскрытие рек специалисты ожидают в середине апреля.
Увлажнение почвы в бассейнах рек Самарской области составило от 103% до 123% от нормы. А снежный покров синоптики регистрируют на уровне 57 сантиметров. И это в 2 раза больше нормы.
Уровень воды на Куйбышевском водохранилище у Тольятти по состоянию на 29 марта самый высокий за всю историю наблюдений (с 1970 года): 52, 86 метра.
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