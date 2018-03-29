Приволжское УГМС: уровень воды в Волге у Тольятти — самый высокий за историю наблюдений

Максимальный уровень воды в весеннее половодье на реках Самарской области ожидается выше средних многолетних значений. Об этом сообщил руководитель Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Айдар Мингазов.

— Паводок в некоторых реках области может отклониться от нормы на 175 сантиметров. Возможно достижение опасной отметки на реках Большой Черемшан, Кондурча, Чапаевка, Чагра. Вскрытие рек ожидается в пределах нормы, — рассказал главный синоптик 63 региона.

По словам Айдара Мингазова, толщина льда на реках области от 11 до 56 сантиметров. Это выше средних значений прошлого года. Вскрытие рек специалисты ожидают в середине апреля.

Увлажнение почвы в бассейнах рек Самарской области составило от 103% до 123% от нормы. А снежный покров синоптики регистрируют на уровне 57 сантиметров. И это в 2 раза больше нормы.