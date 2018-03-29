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На ледовой переправе через реку Кемь снижена допустимая нагрузка
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На ледовой переправе через реку Кемь снижена допустимая нагрузка 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В Карелии действуют пять переправ.
Специалисты МЧС республики проверили ледовую переправу через реку Кемь в поселке Панозеро. Из-за установившихся дневных плюсовых температур, особенно на солнце, эксперты приняли решение о снижении допустимой нагрузки на ледяной покров, сообщили в пресс-службе министерства. По переправе в светлое время суток теперь разрешено передвигаться автомобилям массой до 6 тонн (ранее нагрузка составляла 16 тонн).
Переправа в этом месте была открыта в январе. По словам госинспектора центра ГИМС Евгения Бабичева, на ледовой переправе ежедневно проверяют толщину льда и снежного покрова, температуру воздуха, структуру льда, а также следят за торошением покрова, образованием трещин и полыней, также ведется контроль за движением транспорта и пешеходов.
По состоянию на 28 марта в Карелии действуют пять ледовых переправ: четыре из них — в Пудожском районе, одна в Кемском.
По материалам: ptzgovorit.ru
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