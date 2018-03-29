На ледовой переправе через реку Кемь снижена допустимая нагрузка

Специалисты МЧС республики проверили ледовую переправу через реку Кемь в поселке Панозеро. Из-за установившихся дневных плюсовых температур, особенно на солнце, эксперты приняли решение о снижении допустимой нагрузки на ледяной покров, сообщили в пресс-службе министерства. По переправе в светлое время суток теперь разрешено передвигаться автомобилям массой до 6 тонн (ранее нагрузка составляла 16 тонн).

Переправа в этом месте была открыта в январе. По словам госинспектора центра ГИМС Евгения Бабичева, на ледовой переправе ежедневно проверяют толщину льда и снежного покрова, температуру воздуха, структуру льда, а также следят за торошением покрова, образованием трещин и полыней, также ведется контроль за движением транспорта и пешеходов.

По состоянию на 28 марта в Карелии действуют пять ледовых переправ: четыре из них — в Пудожском районе, одна в Кемском.