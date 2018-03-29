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В Екатеринбурге произошло массовое ДТП из-за гололеда
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В Екатеринбурге произошло массовое ДТП из-за гололеда 

АиФ Урал 29 минут назад
Фото: АиФ Урал
В Екатеринбурге в ДТП попали сразу шесть автомобилей. Авария вечером, 29 марта, произошла на улице Блюхера, сообщили «АиФ-Урал» очевидцы.
Столкновение произошло около 20 часов на спуске возле Михайловского кладбища. Судя по всему, кто-то из водителей не справился с управлением на обледеневшей дороге. Столкнувшиеся автомобили получили механические повреждения, о пострадавших не сообщается.
Об ухудшении дорожной обстановки ГИБДД уже предупреждало водителей. В сообщении говорилось об опасной наледи на дорогах, которая образуется в результате так называемого перехода «через ноль». Растаявший днем до луж снег превратился в лед вечером, причем гололед образовался как на проезжей части, так и на тротуарах.
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