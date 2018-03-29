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Оползни в 2018 году могут грозить Подмосковью и еще 24 регионам России
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Оползни в 2018 году могут грозить Подмосковью и еще 24 регионам России 

Авторадио 12 минут назад
Высокий риск оползневых процессов, угрожающих жилым и хозяйственным объектам, в 2018 году сохраняется в 25 регионах России, в том числе на территории Подмосковья, предупреждает центр «Антистихия». Ранее в МЧС сообщали, что в последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. C большой вероятностью возникновение оползней и селевых потоков в этом году ожидается в Камчатском, Забайкальском, Красноярском, Краснодарском, Приморском краях, республиках Алтай, Крым, Якутия, Башкирия, Татарстан, Бурятия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан, а также Челябинской, Сахалинской, Кемеровской, Иркутской, Нижегородской, Саратовской, Сахалинской и Московской областях
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