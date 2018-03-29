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Мартовские морозы задержались на Орловщине
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Мартовские морозы задержались на Орловщине 

РИА 57 1 час назад
Фото: РИА 57
В Орловской области сегодня, 29 марта, в области повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков, сообщили в Росгидромете.
Днём в регионе сохранится переменная облачность. Ветер восточной четверти, умеренный, ночью 2-7 м/с. Днем немного усилится до 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составила -8.. -13°С, при прояснениях до -17°С. Днем столбики термометров покажут -3.. +2°С.
По прогнозам синоптиков холодный атмосферный фронт задержится на Орловщине до конца рабочей недели, а уже с понедельника дневные и ночные температуры будут потихоньку повышаться.
Сообщение Мартовские морозы задержались на Орловщине появились сначала на РИА 57.
РИА 57: последние новости
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