Мартовские морозы задержались на Орловщине

Орловской области сегодня, 29 марта, в области повышенного атмосферного давления ожидается погода без осадков, сообщили в Росгидромете.

Днём в регионе сохранится переменная облачность. Ветер восточной четверти, умеренный, ночью 2-7 м/с. Днем немного усилится до 4-9 м/с. Температура воздуха ночью составила -8.. -13°С, при прояснениях до -17°С. Днем столбики термометров покажут -3.. +2°С.

По прогнозам синоптиков холодный атмосферный фронт задержится на Орловщине до конца рабочей недели, а уже с понедельника дневные и ночные температуры будут потихоньку повышаться.