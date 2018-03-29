Перед резким похолоданием в Красноярск придет теплая погода до +9

Весна удивляет красноярце переменчивой погодой. В конце этой недели потепление сменится резким похолоданием до -9.

По данным синодиков, в четверг, 29 марта, в дневное время в краевом центре будет до +7, в пятницу, 30 марта, станет еще теплее — до +9. Однако уже в субботу ожидается резкое похолодание. Днем до -3, ночью температура опустится до -9 градусов, ночью возможен снег. Холодно будет и в воскресенье, 1 апреля. Днем ожидается до -2, ночью до -10.

Из-за переменчивой погоды на дорогах сохранится гололед. Водителями нужно быть внимательными, особенно на загородных трассах.