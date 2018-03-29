Синоптики: подобных морозов в конце марта не было в Прикамье 16 лет

Ночь на 28 марта на севере Пермского края оказалась аномально холодной. Усилению мороза способствовало распространение воздушной массы из района Воркуты

«В результате к утру температура воздуха упала ниже всех прогнозируемых значений — в Ныробе было -29,5°, в Усть-Черной -26,7°, в Кочево -23,5°, в Гайнах -22,5°, в Чердыни -21,7°, — сообщает ГИС-Центр ПГНИУ. — На других метеостанциях температура была выше -20°. Таких морозов в последней пятидневке марта в Пермском крае не было даже в 2013 году. Последний раз подобное аномальное похолодание произошло в 2002 году, но тогда самые сильные морозы наблюдались 1-3 апреля и охватили всю территорию края (по югу температура опускалась до -20… -25°, по северу местами до -30°)».

До конца недели в Пермском крае сохранится аномально холодная погода, особенно в четверг 29 марта. Арктический воздух в тылу циклона распространится на южные районы края. Температура воздуха в ночь на четверг составит -12… -17°, местами до -20°, а днем будет не выше -3… -8° несмотря на прояснения. Такие значения ниже нормы на 8-9°. При этом существенных осадков на большей части края не будет.

31 марта возможна слабая оттепель (до +1°), однако в ночь на 1 апреля вновь похолодает до -10… -15°, по северу края до -18°.

Резкое изменение характера погоды ожидается 2-3 апреля. На Урал на короткое время поступит воздушна масса из Черноморского региона. При условии отсутствия облачности, уже во второй половине дня 2 апреля температура воздуха по южным и центральным районам Пермского края может повыситься до +5… +8°, еще более значительное потепление возможно 3 апреля.