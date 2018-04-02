Ещё
В Екатеринбурге на неделе потеплеет до плюс 8 градусов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Екатеринбурге на неделе потеплеет до плюс 8 градусов 

e1.ru 2 апреля 2018
Фото: e1.ru
Плюсовая температура днем и легкий минус ночью. Такую погоду на эту наступившую неделю обещают синоптики Свердловского гидрометцентра уральцам.
Ночные температуры в Екатеринбурге будут от 1 до 6 градусов мороза, днем ожидается +2…+8 °С.
До середины недели по области временами будет идти мокрый снег, поэтому синоптики просят уральцев быть внимательными: на дорогах возможна гололедица. В столице Урала в понедельник утром может пойти снег.
2 апреля в Екатеринбурге днем +2…+4 °С. Переменная облачность, без существенных осадков, утром небольшой снег, на дорогах гололедица
3 апреля днем столбики термометров покажут +5…+7 С. Переменная облачность, без осадков
4 апреля воздух прогреется до +6…+8 °С. День пройдет без осадков.
Ранее в мэрии жаловались на погоду: из-за нее сложно бороться с гололедом.
e1.ru: последние новости
Виновата погода: в мэрии Екатеринбурга пожаловались на сложности борьбы с гололедом В ресторане в центре Еревана прогремел взрыв, пострадали трое несовершеннолетних россиян МИД России принял решение закрыть генконсульство США в Санкт-Петербурге
 Ещё 10 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Моряки РФ отказались от ультиматума украинцев201
«Русские заплатят»26
Кисляк оценил вероятность войны между РФ и США10
Найдена причина страшного пожара в Кемерово5
ЧФ готов бороться с «украинским пиратством»88
Видео
Радар новейшего ЗРК С-500 показали на видео
Оружие Армия
00:33
Стали известны подробности взрыва в Ереване
Происшествия Ближний Восток
00:33
Россияне пострадали при взрыве в Ереване
Происшествия
00:43
В Сочи горит пятиэтажный дом
Происшествия Катастрофы
02:35
Следователь утонул в сауне «Зимняя вишня»
Происшествия
01:20
Ракетам «Калибр» изменят место базирования
Оружие Статьи
00:33
В Сирии обстреляли американскую базу
Происшествия Ближний Восток
02:15
Представлен врио губернатора Кемеровской области
Пожары Общество
01:10
РФ пригрозила Белоруссии новыми ограничениями
Экономика
00:57
Москву заподозрили в «захвате» линий связи
Армия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение