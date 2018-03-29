Пасмурно и снежно: потепление придет в Екатеринбург уже в апреле

Утро 29 марта выдалось снежным. И снег продолжает падать. Осадки продолжатся и днем. По прогнозам синоптиков Свердловского гидрометцентра, в четверг ожидается переменная облачность, небольшой снег. На дорогах гололедица. Днем столбики термометров покажут -3…-5С. Ветер будет дуть с севера и северо-востока, достигая при порывах 13 метров в секунду.

К выходным в столице Урала дневная температура воздуха вновь вернется к нулевым и положительным отметкам.

В пятницу, 30 марта, днем ожидается — 2…-4С. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

В субботу, 1 апреля, днем -1…+1С. Переменная облачность, преимущественно без осадков.

А на следующей неделе должно потеплеть до +7С.