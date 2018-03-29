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Пасмурно и снежно: потепление придет в Екатеринбург уже в апреле
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Пасмурно и снежно: потепление придет в Екатеринбург уже в апреле 

e1.ru 29 минут назад
Фото: e1.ru
Утро 29 марта выдалось снежным. И снег продолжает падать. Осадки продолжатся и днем. По прогнозам синоптиков Свердловского гидрометцентра, в четверг ожидается переменная облачность, небольшой снег. На дорогах гололедица. Днем столбики термометров покажут -3…-5С. Ветер будет дуть с севера и северо-востока, достигая при порывах 13 метров в секунду.
К выходным в столице Урала дневная температура воздуха вновь вернется к нулевым и положительным отметкам.
В пятницу, 30 марта, днем ожидается — 2…-4С. Переменная облачность, преимущественно без осадков.
В субботу, 1 апреля, днем -1…+1С. Переменная облачность, преимущественно без осадков.
А на следующей неделе должно потеплеть до +7С.
Ранее главный синоптик Свердловского гидрометцентра Галина Шепоренко делилась прогнозом, что с 3–8 апреля будет до +3…+7 градусов тепла. Пойдет активное таяние снега. Снег будет сходить долго. Температура в апреле, по предварительным прогнозам, будет несколько ниже нормы, осадков будет чуть больше нормы.
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