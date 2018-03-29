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В правительстве Москвы рассказали о климатических сюрпризах, ожидающих столицу
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В правительстве Москвы рассказали о климатических сюрпризах, ожидающих столицу 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Глава департамента природопользования и охраны окружающей среды (ДПиООС) Москвы Антон Кульбачевский рассказал о климатических сюрпризах в столице в интервью «Газете.Ru».
По словам Кульбачевского, климат резко меняется и, по прогнозам ученых, количество аномальных явлений будет только увеличиваться. Климатические изменения происходят практически в каждой точке земного шара, поэтому Москва вряд ли сможет избежать подобных сценариев. В качестве примера глава ведомства вспомнил жару, которая была летом 2010 года.
Кульбачевский отметил, что городским агломерациям нужно не только прогнозировать и предсказывать эти явления для того, чтобы адаптироваться к ним, но и необходимо рассматривать различные сценарии и заниматься адаптацией городского хозяйства и прежде всего городской инфраструктуры.
У нас есть климатический план действий, то есть мы четко понимаем, что нужно делать в городе, если у нас аномальная жара, сильный мороз, ураганы, шквалистые ливни, ветры, снегопады
— Антон Кульбачевский.
По его словам, «первое и основное — это подготовить план адаптационных мероприятий». Он отметил, что в этом смысле Москва не отстает от других мегаполисов мира. У правительства столицы эти планы есть, они включают, в том числе, четкую смету для адаптации городской системы к погодным аномалиям.
Ранее стало известно о том, что ураган, град и шквал готовятся навестить 30 регионов России.
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