В правительстве Москвы рассказали о климатических сюрпризах, ожидающих столицу

По словам Кульбачевского, климат резко меняется и, по прогнозам ученых, количество аномальных явлений будет только увеличиваться. Климатические изменения происходят практически в каждой точке земного шара, поэтому Москва вряд ли сможет избежать подобных сценариев. В качестве примера глава ведомства вспомнил жару, которая была летом 2010 года.

Кульбачевский отметил, что городским агломерациям нужно не только прогнозировать и предсказывать эти явления для того, чтобы адаптироваться к ним, но и необходимо рассматривать различные сценарии и заниматься адаптацией городского хозяйства и прежде всего городской инфраструктуры.

У нас есть климатический план действий, то есть мы четко понимаем, что нужно делать в городе, если у нас аномальная жара, сильный мороз, ураганы, шквалистые ливни, ветры, снегопады

— Антон Кульбачевский.

По его словам, «первое и основное — это подготовить план адаптационных мероприятий». Он отметил, что в этом смысле Москва не отстает от других мегаполисов мира. У правительства столицы эти планы есть, они включают, в том числе, четкую смету для адаптации городской системы к погодным аномалиям.