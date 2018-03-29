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Названы регионы РФ, которым угрожают оползни
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Эксперты выяснили, каким российским регионам угрожают оползни 

РИА Новости 1 час назад
Фото: © РИА Новости / Михаил Цыганов
Высокий риск оползневых процессов, угрожающих жилым и хозяйственным объектам, в 2018 году сохраняется в 25 регионах России, в том числе на территории Подмосковья, предупреждает центр "Антистихия".
Ранее в МЧС сообщали, что в последние годы число опасных природных явлений и крупных техногенных катастроф неуклонно растет. Риски ЧС, возникающие в процессе глобального изменения климата и хозяйственной деятельности, несут значительную угрозу для населения и объектов экономики. За последние 20 лет в мире жертвами техногенных и природных катастроф стали более трех миллионов человек, еще свыше 800 миллионов человек пострадали.
В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.
"Высокая активность экзогенно-геологических процессов сохраняется на территории Центрального ФО (Московская область — развитие оползневых процессов представляет угрозу для жилых и хозяйственных построек, расположенных в зоне их развития (Соколова Пустынь, Ступинский район; Солосцово, Коломенский район; Дмитровское, Красногорский район и другие)" — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Отмечается, что с большой вероятностью возникновение оползней и селевых потоков в этом году ожидается в Камчатском, Забайкальском, Красноярском, Краснодарском, Приморском краях, республиках Алтай, Крым, Якутия, Башкирия, Татарстан, Бурятия, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан, Челябинской, Сахалинской, Кемеровской, Иркутской, Нижегородской, Саратовской, Сахалинской, а также Московской областях.
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