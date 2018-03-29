Названы регионы РФ, которым угрожают оползни

"Высокая активность экзогенно-геологических процессов сохраняется на территории Центрального ФО (Московская область — развитие оползневых процессов представляет угрозу для жилых и хозяйственных построек, расположенных в зоне их развития (Соколова Пустынь, Ступинский район; Солосцово, Коломенский район; Дмитровское, Красногорский район и другие)" — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

В зонах возможного воздействия поражающих факторов при авариях на критически важных и потенциально опасных объектах живут свыше 90 миллионов россиян, или 60% населения страны. Годовой экономический ущерб (прямой и косвенный) от ЧС может достигать 1,5-2% валового внутреннего продукта — от 675 до 900 миллиардов рублей.