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Уровень загрязнения воздуха к Кемерове остался в пределах нормы
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Уровень загрязнения воздуха к Кемерове остался в пределах нормы 

Мир24 26 марта 2018
Концентрация вредных веществ в воздухе после пожара в кемеровском ТЦ «Зимняя вишня» осталась в пределах нормы, на данный момент превышений не фиксируется, передает телеканал «МИР 24» со ссылкой на начальника отдела надзора по коммунальной гигиене местного управления Роспотребназдора Елену Стребкову.
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Вторичные лабораторные исследования проведены в 08:00 по местному времени (04:00 мск), превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ выявлено не было. По ее словам, первый забор воздуха, сделанный сразу после возгорания, показал превышение по диоксиду азота, сажи и формальдегиду в трех точках.
Стребкова уточнила, что концентрации были высокими, но не критичными. Мониторинг уровня концентрации вредных веществ продолжится во вторник.
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