Спасатели назвали места возможного подтопления в Воронеже

Большие опасения у специалистов вызывают 18 участков. Из-за потепления сегодня, 28 марта, оказались затоплены две улицы в микрорайоне Сомово. Талая вода превратила местные дороги в реки и стала подбираться к жилым домам, так что коммунальщики организовали её откачку на самых проблемных участках. По словам специалистов, это только начало. Самое большое ненастье в городе ожидают уже на следующей неделе. Возможные места подтоплений известны, их сейчас инспектируют. Таких адресов в Воронеже 107. Большие опасения у городских спасателей вызывают 18 участков. В их числе, например, переулок Новый, улица Новосибирская и проезд под виадуком на Бульваре Победы. Городские власти призывают копать траншеи там, где есть угроза подтопления, а также при необходимости демонтировать бордюры. Также дорожникам поручили проверить исправность ливневок. Пока воду тормозит сама природа. Днём сугробы активно таят, но ночные заморозки буквально сдерживают серьёзную волну, делая процесс постепенным. Однако, глядя на прогнозы синоптиков, спасатели советуют горожанам браться за ломы и лопаты. — На следующей неделе плюсовая температура будет не только днём, но и ночью. То есть вот с этого момента начнётся более интенсивное таяние. Но, тем не менее, к нему можно приготовиться, выполнив элементарные вещи в своих домовладениях, в домах, где мы живём. Нужно обеспечить отток воды, — рассказал руководитель управления по делам ГО и ЧС Воронежа Сергей Хомук.