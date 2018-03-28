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Этой зимой воронежский каток пережил самый длинный за все годы сезон
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Этой зимой воронежский каток пережил самый длинный за все годы сезон 

Вести Воронеж 2 часа назад
Фото: Вести Воронеж
На Площади Ленина начали разбирать каток.
Солнечная погода наступила, а значит, сезон катков подходит к концу. Сегодня самую центральную ледовую арену города начали разбирать. Это уже 11 сезон работы катка на Площади Ленина. Рабочие сейчас снимают ограждения вокруг, разбирают домик для инвентаря. По возможности, убирают слой льда и снега. Говорят, затяжная зимняя погода добавила сложностей в работе. В том числе из-за погоды, в этом году воронежский каток пережил самый длинный за все годы сезон, почти 4 месяца. Работать он начал ещё 2 декабря. Уборку завершат в течение 10 дней. При этом, говорят, конструкция катка в следующем году, скорее всего, не изменится. В этот раз ледовую арену расширили. Следовательно, антифриза также использовали больше — вместо 8, 10 тонн. — Мы уже слили, перелили в бочки, отвезём на базу, где он будет храниться до следующего сезона и, надеюсь, пригодится нам в следующем году, для того, чтобы радовать наших посетителей, — сообщил администратор катка Павел Суховерхов.
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