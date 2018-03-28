В Мордовии ввели режим ЧС из-за гибели озимых от ледяной корки

НИЖНИЙ НОВГОРОД 28 мар — РИА Новости . Режим чрезвычайной ситуации введен на территории Мордовии в связи с гибелью сельскохозяйственных культур из-за покрывшей почву ледяной корки, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

Отмечается, что в результате аномально теплой погоды (от 0 до +4 градусов), сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, зарегистрированных 4 и 5 февраля, и резкого похолодания 6 февраля 2018 года (от —6 до —16 градусов) на полях произошло образование притертой ледяной корки толщиной 20 миллиметров и более. Это опасное явление сохраняется на протяжении четырех декад в период зимовки озимых зерновых культур. По прогнозу Гидрометцентра, средняя температура воздуха на конец марта ожидается на 6-7 градусов ниже климатической нормы. Складывающиеся погодные условия способствуют сохранению притертой ледяной корки.

"Режим чрезвычайной ситуации введен в связи с гибелью озимых сельскохозяйственных культур и значительном ущербом от опасного агрометеорологического явления — ледяной корки, образовавшейся на поверхности почвы. Это привело к значительной гибели посевов озимых зерновых культур (более 30 тысяч гектар) в 20 районах республики. Погибли посевы озимой пшеницы на площади 27 тысяч гектар и озимой ржи на 3 тысячах гектар", — сообщили РИА Новости в правительстве республики.

Предварительно, сумма ущерба оценивается в более чем 240 миллионов рублей. От чрезвычайного метеорологического явления пострадали 92 сельскохозяйственных товаропроизводителя.

Как пояснили в министерстве сельского хозяйства Мордовии, в морозы, когда корка не может растаять, основным путем защиты растений от гибели является снегонакопление. «Механическое же разрушение корки невозможно — вместе с кусками льда откалываются и вмерзшие в него растения», — уточнили в министерстве.

Сейчас при министерстве сельского хозяйства создан оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации, а в каждом пострадавшем муниципальном районе работают группы по обследованию посевов сельскохозяйственных культур, которые уточняют данные по гибели озимых от ледяной корки. Подсчитывается ущерб, понесенный сельскохозяйственными товаропроизводителями от опасного явления.

"По состоянию на 27 марта 2018 года, опасное агрометеорологическое явление в республике продолжается", — отметили в минсельхозе.