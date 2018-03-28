Аграрии Ставрополья начали посевную кампанию

"Мы начали посевную, уже 25 тыс. га посеяли. Погода сейчас несколько некомфортная, осадки не дают нам выполнить оперативно [работы], но край к севу готов, никаких проблем с этим нет. Нужна хорошая погода, сейчас сроки немного затягиваются, потому что нет возможности выйти в поле", — сказал он.

По данным министерства, посевные работы начались в 16 районах и городских округах края. На полях идет сев ранних яровых культур и яровых зерновых, планируется, что работы пройдут на площади порядка 955 тыс. га. Осенью 2017 года озимыми культурами в регионе засеяли 1,9 млн га земель.

"На сегодняшний день состояние озимого клина находится на уровне прошлого года. У нас были проблемы осенью, потому что осень была сухая, не было осадков, затем пошли дожди, и температуры не дали развиться растениям. Зима была теплая, растения выровнялись", — пояснил Ситников.

В 2017 году на Ставрополье собрали 9,3 млн тонн зерна, в 2016 году — 9,2 млн тонн.