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Аграрии Ставрополья начали посевную кампанию
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Аграрии Ставрополья начали посевную кампанию 

ТАСС 1 час назад
СТАВРОПОЛЬ, 28 марта. /ТАСС/. Посевная кампания началась в Ставропольском крае, аграрии сеют яровые культуры, сообщил в среду журналистам министр сельского хозяйства региона Владимир Ситников.
"Мы начали посевную, уже 25 тыс. га посеяли. Погода сейчас несколько некомфортная, осадки не дают нам выполнить оперативно [работы], но край к севу готов, никаких проблем с этим нет. Нужна хорошая погода, сейчас сроки немного затягиваются, потому что нет возможности выйти в поле", — сказал он.
По данным министерства, посевные работы начались в 16 районах и городских округах края. На полях идет сев ранних яровых культур и яровых зерновых, планируется, что работы пройдут на площади порядка 955 тыс. га. Осенью 2017 года озимыми культурами в регионе засеяли 1,9 млн га земель.
"На сегодняшний день состояние озимого клина находится на уровне прошлого года. У нас были проблемы осенью, потому что осень была сухая, не было осадков, затем пошли дожди, и температуры не дали развиться растениям. Зима была теплая, растения выровнялись", — пояснил Ситников.
В 2017 году на Ставрополье собрали 9,3 млн тонн зерна, в 2016 году — 9,2 млн тонн.
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