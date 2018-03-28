Метель и гололёд: из-за непогоды Челябинск сковали автомобильные пробки

На Южном Урале разбушевалась стихия. Из-за метели к концу рабочего дня в Челябинске образовались семибалльные пробки, а на трассе М-5 и вовсе перекрыли движение.

Самая напряжённая обстановка в центре города. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение затруднено на проспекте Ленина, на улице Цвиллинга, Свердловском проспекте, проспекте Победы.

Из-за высокого спроса взлетели цены на такси.

— Обычно я доезжаю с работы до дома за 113 рублей, сегодня я вызывала такси до 18 часов, а стоимость уже 168 рублей была, — пожаловалась челябинка Дарья.

— Ограничение введено для грузового транспорта до 20 часов 28 марта, — уточнили в областном управлении ГИБДД . — Если неблагоприятные погодные условия затянутся, время перекрытия дороги может быть изменено.