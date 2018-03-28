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Метель и гололёд: из-за непогоды Челябинск сковали автомобильные пробки
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Метель и гололёд: из-за непогоды Челябинск сковали автомобильные пробки 

74.ru 2 часа назад
Фото: 74.ru
На Южном Урале разбушевалась стихия. Из-за метели к концу рабочего дня в Челябинске образовались семибалльные пробки, а на трассе М-5 и вовсе перекрыли движение.
Самая напряжённая обстановка в центре города. По данным сервиса «Яндекс. Пробки», движение затруднено на проспекте Ленина, на улице Цвиллинга, Свердловском проспекте, проспекте Победы.
Из-за высокого спроса взлетели цены на такси.
— Обычно я доезжаю с работы до дома за 113 рублей, сегодня я вызывала такси до 18 часов, а стоимость уже 168 рублей была, — пожаловалась челябинка Дарья.
Гололёд и метель привели к временному закрытию участка М-5 от границы с Республикой Башкирия до города Миасса.
— Ограничение введено для грузового транспорта до 20 часов 28 марта, — уточнили в областном управлении ГИБДД. — Если неблагоприятные погодные условия затянутся, время перекрытия дороги может быть изменено.
Тепло придёт в Челябинскую область не раньше понедельника. По данным Росгидромета, с четверга по воскресенье на Южном Урале сохранятся минусовые температуры днём и ночью, кратковременные дождь и мокрый снег. Подробный прогноз погоды читайте в материале 74.ru.
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