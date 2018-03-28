Об уходящей зиме напомнит слушателям дуэт «Бутовчанки»

Прогнозы погоды заверяют нас, что уже на днях зима нас всё-таки покинет. Своеобразным прощанием с ней станет концерт дуэта «Бутовчанки» с зимним названием «Белым снегом…».

Весьма известный у нас в районе дуэт в четверг, 29 марта, споёт бутовчанам об уходящей зиме. Да, нынешняя зима песен вполне заслужила, ибо она была настоящей — со снегом и изредка даже с морозцем. С тем самым морозцем, окотором предки говорили: «Мороз невелик, но стоять не велит».

Зимние песни «Бутовчанок» прозвучат в помещении ТЦСО «Бутово» (ул. Поляны, д. 57).

Провожать зиму песнями «Бутовчанки» начнут в 14.00.

Все подробности концерта узнаём по телефону:

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