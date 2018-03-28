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Об уходящей зиме напомнит слушателям дуэт «Бутовчанки»
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Об уходящей зиме напомнит слушателям дуэт «Бутовчанки» 

Вестник Бутова 2 часа назад
Фото: Вестник Бутова
Прогнозы погоды заверяют нас, что уже на днях зима нас всё-таки покинет. Своеобразным прощанием с ней станет концерт дуэта «Бутовчанки» с зимним названием «Белым снегом…».
Весьма известный у нас в районе дуэт в четверг, 29 марта, споёт бутовчанам об уходящей зиме. Да, нынешняя зима песен вполне заслужила, ибо она была настоящей — со снегом и изредка даже с морозцем. С тем самым морозцем, окотором предки говорили: «Мороз невелик, но стоять не велит».
Зимние песни «Бутовчанок» прозвучат в помещении ТЦСО «Бутово» (ул. Поляны, д. 57).
Провожать зиму песнями «Бутовчанки» начнут в 14.00.
Все подробности концерта узнаём по телефону:
8-495-716-36-36
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